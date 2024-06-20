Челси продает финалиста Лиги чемпионов в Астон Виллу

Челси и Астон Вилла согласовали трансфер левого защитника Иана Матсена. Синие получат за игрока около 30-35 миллионов фунтов, а нидерландец подпишет 6-летний контракт.

Матсен, который не входит в планы нового тренера Синих Энцо Марески, вторую часть минувшего сезона провел в аренде в Боруссии Дортмунд, где был игроком основы и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов.

Дортмундский клуб хотел сохранить футболиста, но не имеет финансовых возможностей оформить полноценный трансфер. Челси нацелен продать защитника, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

В прошлом сезоне 22-летний Матсен провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.