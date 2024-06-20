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Англия
20 июня 2024, 09:28 |
505
0

Челси продает финалиста Лиги чемпионов в Астон Виллу

Матсен перейдет в бирмингемскую команду

20 июня 2024, 09:28 |
505
0
Челси продает финалиста Лиги чемпионов в Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Матсен

Челси и Астон Вилла согласовали трансфер левого защитника Иана Матсена. Синие получат за игрока около 30-35 миллионов фунтов, а нидерландец подпишет 6-летний контракт.

Матсен, который не входит в планы нового тренера Синих Энцо Марески, вторую часть минувшего сезона провел в аренде в Боруссии Дортмунд, где был игроком основы и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов.

Дортмундский клуб хотел сохранить футболиста, но не имеет финансовых возможностей оформить полноценный трансфер. Челси нацелен продать защитника, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

В прошлом сезоне 22-летний Матсен провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Иан Матсен Челси Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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