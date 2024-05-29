Виноват не только Мороз. Что нужно знать о выступлении Украины на Евро U-17

Сборная Украины завершила выступление на юношеском Евро U-17. Команда Юрия Мороза не смогла выйти из группы и заняла третье место. Украинцы уступили сербам и чехам соответственно – 0:1 и 1:3, а также победили в последнем матче, который уже ничего не решал, Кипр – 2:0.

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Главный тренер обошелся без неожиданностей. Поехали все участвовавшие в квалификации. Были только косметические изменения среди игроков ротации.

Основным вратарем был представитель «Днепра-1» Назар Макаренко, сыгравший две игры. Он был основным в элит-раунде. На первый взгляд, несколько странно, что более статусные Александр Петренко из «Байера» и Илья Волошин из «Реала» проиграли конкуренцию. Но каких-либо вопросов к Макаренко быть не должно. Вины в пропущенных голах не было. Сербы забили в девятку. Чехи – пенальти и с близкого расстояния. Не забываем, что у Петренко была травма руки и он не играл в марте-апреле и начале мая. Волошин только перешел зимой в «Реал».



Основным правым защитником был «горняк» Никита Шелекета. Он уже играет на уровне команды U-19. Альтернативой или игроком ротации – динамовец Алексей Рыбак. Он пока игрок второй юношеской команды «Динамо» и U-17.

На противоположном фланге все три матча провел представитель «Баварии» Дмитрий Стрельчук. Если в плане атаки он оправдал ожидания, то по игре на оборону могут быть вопросы. Стрельчук играл в обоих раундах квалификации.

Пару центральных защитников составили Кирилл Дигтярь и Демьян Третьяк. Они тоже играют вместе с начала квалификации. Дигтярь уже играет за первую команду «Металлиста» в Первой лиге. В клубе Кирилл играет на левом фланге защиты. Игра за сборную в центре обороны – вынужденная мера из-за нехватки игроков на этой позиции. Третьяк только подходит к юношеской команде «Динамо». Оба футболиста провели не лучший турнир и допускали ошибки.

Не попал в заявку ранее вызывавшийся Евгений Рябоконь из «Словацко». Игроками ротации в защите стали Дмитрий Варивода из «Альмиры» и представитель «Руха» Максим Баршак. Первый – воспитанник «Динамо», после войны ищет себя в Австрии. Второй – зимой работал с первой командой «Руха» и играет за юношескую команду. Дмитрий был в роли запасного игрока и в заявку не попадал.



Из-за травмы Владимира Озимая опорный полузащитник был только один – Александр Сорока. Он уже успел поиграть даже в Юношеской лиге УЕФА за «Гент».

На позиции инсайдов между собой конкурировала целая группа футболистов – Александр Озимай из «Аталанты», Богдан Оличенко из «Баварии», Андре Вакулюк из «Бенфики» и динамовцы Богдан Редушко и Павел Люсин. Ни один из них совершенно не поразил. Середина поля провалила турнир больше всего.

УАФ

Очевидно, усилил бы команду Захар Бауманн из «Манчестер Юнайтед». Он родился в самом начале 2007 года. Мог бы добавить физической силы, мобильности в середине поля. Но у него пока нет паспорта Украины.

Фланги – Иван Денисов и Назар Бондарь из «Руха». Формальные форварды – Богдан Попов и Дмитрий Богданов. Оба руховца где-то под командой U-19. В следующем сезоне будут основными. Богданов и Попов – воспитанники школы киевского «Динамо», которые после начала войны оказались в Европе. Дмитрий уже дебютировал за «Динамо» Дрезден в третьей по силе Бундеслиге. Прекрасно проявляет себя в юношеских командах Дрездена. Попов хорошо показал себя в Польше и получил шанс в системе «Эмполи». «Горняк» Евгений Гармаш и представитель «Кельна» Никита Кривцов (до войны был в «Шахтере») имели статус запасных игроков.



Основным нападающим стал форвард «Байера» Артем Степанов. Это лучший бомбардир сборной. Реализация нападающего немного подвела. В случае чего на острие могли сыграть Попов и Богданов.

Ошибки Мороза

В плане результата – это выступление однозначно является неудачным. Нам откровенно повезло во время жеребьевки. Из сеяных соперников мы получили не Францию, Португалию, Италию, а самую слабую команду всего турнира Кипр. Дело в том, что на Евро киприоты квалифицировались, как хозяева турнира. Вряд ли без этого юношеское Евро для них было возможно. В квалификации юношеские сборные Чехии и Сербии не выглядели очень сильно. Обе команды – дисциплинированные, силовые, физически сильные, но не более того. Построение игры у обеих команд - довольно простое и даже примитивное. Чехи просто играли в хоккей. Забрасывали мяч на чужую половину поля и навязывали там борьбу. Во втором тайме мы Сербию возили.

Из такой группы нужно было выходить. Откровенно левый Кипр и середняки – Сербия и Чехия. Если не на первое, то на второе место украинцы должны были претендовать. Дело не в соперниках и их уровне. Создалось впечатление, что сборная Украины была не готова к турниру. Все звенья провалились – защита много ошибалась, атака не реализовывала моменты, середина поля не доминировала. Если бы у отдельных игроков не получалось или соперники были сильнее – это одно дело. А тут команда была никакая, слабо провели турнир все звенья. Тот выбивает в ноги сопернику, тот сбрасывает под удар сопернику, тот не может забить из 6 моментов 1 гол.

Сборная Украины на Кипре была очень похожа на национальную команду во время Евро-2020, когда на групповом турнире тогда еще команда Андрея Шевченко выглядела совсем неубедительно. Уже не секрет, что тогда причиной было закручивание гаек в плане подготовки к турниру. Перегрузка при подготовке привела к физическому истощению. Подобные ситуации для Мороза не новы. У него была похожая ситуация во время элит-раунда с 2006 годом, когда где-то была похожая картина в плане игры и результата.

УАФ. Юрий Мороз

Плюс, у нас хватает легионеров, проведших в своих командах изнурительный в физическом плане сезон. Где-то сил уже не хватило.

Претензии к Морозу также могут быть по составу и тактической составляющей. На прессингующую Сербию мы вышли без чистого опорного полузащитника с очень легкой полузащитой. Первый тайм был провален. После перерыва вышел Сорока, и мы перехватили инициативу. В матче с чехами важно было не проиграть силовую борьбу, а у нас выходит в середине поля совсем маленького роста Оличенко, который эту борьбу просто не ведет и играет на чистых мячах. Возможно, нужна была ротация после игры с сербами, а у нас только два новых футболиста. При этом заявка – 23 игрока.

Для меня непонятно, почему Редушко начал турнир на скамейке запасных. Во время элит-раунда это был ключевой игрок середины поля.



Наверное, ключевой потерей стал Озимай. Без опорника «Динамо» полузащита выглядела очень слабо. К сожалению, Владимир не поехал на Евро из-за травмы.

Есть вопросы к легионерам. Мы все гордимся, что у нас есть игроки «Баварии», «Байера», «Аталанты», «Бенфики» или «Гента». К сожалению, это никак не чувствуется на игре. Вакулюк из «Бенфики» создал впечатление случайного человека. Я понимаю, что для него это новая среда и все остальное. Но это же чемпионат Европы, здесь должны играть лучшие. Разочаровали Драган и Оличенко. Играть только на чистых мячах очень сложно даже в юношеском футболе. Если нет физической мощи, то должен быть футбольный интеллект, скорость. Большего ждал от Степанова, Богданова. Не нужно думать, что если игрок выступает за статусный европейский клуб, априори он будет звездой в сборной. Здесь все индивидуально.

Априори неправильно вешать все неудачи только на легионеров. Футболисты из украинских клубов выглядели не лучше. Руховцы Денисов и Бондарь тоже провалили турнир. Вообще нет таких игроков, которые могли бы записать себе в актив Евро. К каждому есть вопросы.



На юношеском уровне важным критерием является отсутствие стабильности. Скажем, в первой квалификации Германия и Финляндия выглядели очень мощно, но на Евро они не поехали, не смогли пройти элит-раунд. Мы квалифицировались в элит-раунд только через третье место в группе, а сам элит-раунд выиграли с большим отрывом – три победы и 0 пропущенных. На Евро пришел уже наш черед проваливаться. Это еще юношеская психология, юношеская физиология. О стабильности говорить не стоит.

Но суть в другом: не нужно из этого Евро делать трагедию. Юношеский футбол существует только для развития игроков, для обретения опыта. Надо учиться, совершенствоваться, двигаться вперед. Результат на юношеском уровне не значит много. Сборная Украины уже выигрывала Евро U-19, чемпионат мира U-20. Много пользы получила потом национальная сборная Украины? Оценивать 2007 год мы будем не по успешности выступлений на юношеском Евро, а по количеству игроков в национальной команде через 4-5 лет.