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  4. Мороз сравнил Синчука с Ярмоленко и Зубковым
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 18:03 |
297
0

Мороз сравнил Синчука с Ярмоленко и Зубковым

Бывший тренер юношеской сборной также рассказал, чего не хватает Геннадию

28 января 2025, 18:03 |
297
0
Мороз сравнил Синчука с Ярмоленко и Зубковым
УАФ. Геннадий Синчук

Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о сильных сторонах украинского полузащитника Геннадия Синчука, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью»:

«Геннадий – универсал, может сыграть на любой позиции в середине поля, хотя комфортнее всего ему на правом фланге полузащиты. По манере игры напоминает «горняка» Александра Зубкова, а в завершающей фазе – динамовца Андрея Ярмоленко. Выносливый, быстрый, часто берет игру на себя, владеет как прицельным ударом, так и острой передачей. Умеет анализировать свои действия на футбольном поле и делать правильные выводы.

Чего не хватает? Агрессивности в борьбе за верховые мячи, когда надо замыкать прострелы партнеров. Но это можно исправить».

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Геннадий Синчук Андрей Ярмоленко Александр Зубков Юрий Мороз Металлист Харьков Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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