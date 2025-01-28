Мороз сравнил Синчука с Ярмоленко и Зубковым
Бывший тренер юношеской сборной также рассказал, чего не хватает Геннадию
Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о сильных сторонах украинского полузащитника Геннадия Синчука, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью»:
«Геннадий – универсал, может сыграть на любой позиции в середине поля, хотя комфортнее всего ему на правом фланге полузащиты. По манере игры напоминает «горняка» Александра Зубкова, а в завершающей фазе – динамовца Андрея Ярмоленко. Выносливый, быстрый, часто берет игру на себя, владеет как прицельным ударом, так и острой передачей. Умеет анализировать свои действия на футбольном поле и делать правильные выводы.
Чего не хватает? Агрессивности в борьбе за верховые мячи, когда надо замыкать прострелы партнеров. Но это можно исправить».
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