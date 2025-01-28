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  4. Экс-тренер сборной рассказал о роли Красникова в становлении Синчука
Украина. Первая лига
28 января 2025, 16:07 |
278
0

Экс-тренер сборной рассказал о роли Красникова в становлении Синчука

Юрий Мороз считает функционера главным «виновником» взлета украинского таланта

28 января 2025, 16:07 |
278
0
Экс-тренер сборной рассказал о роли Красникова в становлении Синчука
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто является главным «виновником» взлета украинского талантливого футболиста Геннадия Синчука, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью».

«Прежде всего, в этом взлете Синчука заслуга одного из клубных руководителей слобожанцев Евгения Красникова, который в нынешнее трудное время сохранил группу футболистов 2006 года рождения. Среди них были Геннадий Синчук, Кирилл Дегтярь, Даниил Кайдалов, Даниэль Вернаттус, которые вызывались в юношескую сборную Украины, которую я возглавлял».

В 7 матчах сезона 2024/25 Геннадий Синчук отметился 1 забитым мячом.

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Юрий Мороз Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Геннадий Синчук инсайд Евгений Красников
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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