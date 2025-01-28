Экс-тренер сборной рассказал о роли Красникова в становлении Синчука

Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, кто является главным «виновником» взлета украинского талантливого футболиста Геннадия Синчука, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью».

«Прежде всего, в этом взлете Синчука заслуга одного из клубных руководителей слобожанцев Евгения Красникова, который в нынешнее трудное время сохранил группу футболистов 2006 года рождения. Среди них были Геннадий Синчук, Кирилл Дегтярь, Даниил Кайдалов, Даниэль Вернаттус, которые вызывались в юношескую сборную Украины, которую я возглавлял».

В 7 матчах сезона 2024/25 Геннадий Синчук отметился 1 забитым мячом.