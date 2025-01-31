«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал форварда киевлян Владислава Ваната за незабитый момент в матче 8-го тура основного этапа Лиги Европы против латвийского РФШ (1:0):

«А что, ребята, б***ь, скажете по моменту, когда человек (Ванат – прим.) в офсайде стоит, и Ярмола вбегает, и у него нет офсайда? Можно как-то, я не знаю, включить мозги, блин, если ты типа нападающий модный, просто стать и не трогать мяч?».

Напомним, между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом продолжается мини-конфликт, который был спровоцирован шуткой Ваната о караоке-барах.