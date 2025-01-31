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  4. «Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
Лига Европы
31 января 2025, 11:37 |
538
3

«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо

Владислав Ванат разозлил бывшего нападающего киевлян

31 января 2025, 11:37 |
538
3
«Можно как-то мозги включить?» Милевский раскритиковал звезду Динамо
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал форварда киевлян Владислава Ваната за незабитый момент в матче 8-го тура основного этапа Лиги Европы против латвийского РФШ (1:0):

«А что, ребята, б***ь, скажете по моменту, когда человек (Ванат – прим.) в офсайде стоит, и Ярмола вбегает, и у него нет офсайда? Можно как-то, я не знаю, включить мозги, блин, если ты типа нападающий модный, просто стать и не трогать мяч?».

Напомним, между Артемом Милевским и Владиславом Ванатом продолжается мини-конфликт, который был спровоцирован шуткой Ваната о караоке-барах.

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Владислав Ванат Андрей Ярмоленко Артем Милевский Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ
Дмитро Вус Источник: Telegram
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Комментарии 3
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MaximusOne
Пропоную організувати хайповий боксерський бій, Мілевський vs Ванат)))
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0
ТвояМамка
Футбольного icq нема, всё ж очевидно 
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0
TarasTaras94
О це Мілевський образився))
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0
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