Динамо могло перехватить игрока у клуба Серии А, выступающего в ЛЧ

Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мог продолжить карьеру украинский полузащитник Геннадий Синчук, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью».

– На ваш взгляд, почему на игру Синчука обратили внимание скауты Болоньи, а не украинских команд?

– Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское Динамо, но почему этот переход не состоялся – не знаю.

В 7 матчах сезона 2024/25 Геннадий Синчук отметился 1 забитым мячом.