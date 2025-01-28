Динамо могло перехватить игрока у клуба Серии А, выступающего в ЛЧ
Геннадием Синчуком интересовались в Киеве
Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мог продолжить карьеру украинский полузащитник Геннадий Синчук, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью».
– На ваш взгляд, почему на игру Синчука обратили внимание скауты Болоньи, а не украинских команд?
– Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское Динамо, но почему этот переход не состоялся – не знаю.
В 7 матчах сезона 2024/25 Геннадий Синчук отметился 1 забитым мячом.
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