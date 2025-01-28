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  4. Динамо могло перехватить игрока у клуба Серии А, выступающего в ЛЧ
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 14:27 |
881
1

Динамо могло перехватить игрока у клуба Серии А, выступающего в ЛЧ

Геннадием Синчуком интересовались в Киеве

28 января 2025, 14:27 |
881
1
Динамо могло перехватить игрока у клуба Серии А, выступающего в ЛЧ
УАФ. Геннадий Синчук

Бывший тренер юношеской сборной Украины Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, где мог продолжить карьеру украинский полузащитник Геннадий Синчук, который недавно перешел из харьковского «Металлиста» в итальянскую «Болонью».

– На ваш взгляд, почему на игру Синчука обратили внимание скауты Болоньи, а не украинских команд?

– Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское Динамо, но почему этот переход не состоялся – не знаю.

В 7 матчах сезона 2024/25 Геннадий Синчук отметился 1 забитым мячом.

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трансферы Болонья Юрий Мороз Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы Серии A трансферы УПЛ Геннадий Синчук инсайд Динамо Киев
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Khafre
тому, що краще грати за Болонью в Лізі Чемпіонів чим позоритися  в складі Динамо Київ у Лізі Європи
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