Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером
Известный инсайдер подтвердил слухи вокруг Виктора Цыганкова
Несколько клубов Английской Премьер-лиги следят за украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас 25-летний футболист полностью сфокусирован на последнем матче «красно-белых», а затем сосредоточится на Евро-2024.
Отмечается, что финальное решение относительно будущего игрока будет принимать именно «Жирона».
В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 29 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее издание Fichajes назвало 3 клуба АПЛ, которые сделали предложения Виктору Цыганкову.
🇺🇦 Viktor Tsygankov, focused on final game with Girona and then Euros with Ukraine after 6 goals and 6 assist this season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024
But several clubs in Premier League are monitoring him as potential summer target, one to watch - it will be up to Girona. pic.twitter.com/iyRmoWviTl
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