Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером

Несколько клубов Английской Премьер-лиги следят за украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас 25-летний футболист полностью сфокусирован на последнем матче «красно-белых», а затем сосредоточится на Евро-2024.

Отмечается, что финальное решение относительно будущего игрока будет принимать именно «Жирона».

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 29 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее издание Fichajes назвало 3 клуба АПЛ, которые сделали предложения Виктору Цыганкову.

🇺🇦 Viktor Tsygankov, focused on final game with Girona and then Euros with Ukraine after 6 goals and 6 assist this season.



But several clubs in Premier League are monitoring him as potential summer target, one to watch - it will be up to Girona. pic.twitter.com/iyRmoWviTl