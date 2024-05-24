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  4. Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером
Англия
24 мая 2024, 10:24 |
782
0

Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером

Известный инсайдер подтвердил слухи вокруг Виктора Цыганкова

24 мая 2024, 10:24 |
782
0
Романо: клубы АПЛ интересуются украинским вингером
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько клубов Английской Премьер-лиги следят за украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас 25-летний футболист полностью сфокусирован на последнем матче «красно-белых», а затем сосредоточится на Евро-2024.

Отмечается, что финальное решение относительно будущего игрока будет принимать именно «Жирона».

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 29 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее издание Fichajes назвало 3 клуба АПЛ, которые сделали предложения Виктору Цыганкову.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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