Травма Судакова, сотрясение Мудрика, Шахтер выиграл Кубок, клаусула Довбика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 мая.

1А. Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы

Сергей Долганский не смог в качестве тренера повторить достижение 2009 года

1Б. 14-й трофей Кубка. Шахтер опередил Динамо по титулам в независимой Украине

Донецкая команда суммарно имеет 39 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов

2А. Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК

Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25

2Б. Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024

Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Руслан Малиновский – с повреждениями

3А. Ведущий хавбек Шахтера и сборной Украины получил повреждение

Стало известно о повреждении Судакова

3Б. Пушич рассказал о травме Судакова и признался, сыграет ли Георгий на Евро

Марино отметил, что повреждение лидера «Шахтера» не очень серьезное

3В. Спортврач назвал характер травмы Судакова. Известны сроки восстановления

Георгий, возможно, получил травму мышц задней поверхности бедра

4А. ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле

Украинец был заменен на 42-й минуте

4Б. Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится

Дмитрий Бабелюк уверяет, что на восстановление понадобится на более 6–10 дней

4В. Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина

Почеттино уверяет, что с Михаилом все в порядке после матча «Брайтон» – «Челси»

5А. Челси обыграл на выезде Брайтон. Мудрик из-за травмы головы был заменен

Лондонский клуб обыграл «чаек» со счетом 2:1

5Б. Борьба за 6-е место. Ман Юнайтед одолел Ньюкасл. Как это повлияло на Челси?

«Красные дьяволы» обыграли «сорок» со счетом 2:1 и сравнялись с ними по очкам в таблице

5В. Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?

Представители 20 клубов соберутся на ежегодное собрание в Харрогейте 6 июня

6А. Романо рассекретил клаусулу Довбика. За сколько Жирона продаст лидера?

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро

6Б. Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда

Артемом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Наполи»

6В. Довбик может стать лучшим игроком сезона Ла Лиги 23/24. Известны конкуренты

Артем попал в список элитных игроков: Беллингем, Гризманн, Вини, Левандовски и другие

7А. Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать украинца

7Б. Анчелотти обратился к Лунину и поговорил о финале Лиги чемпионов

Наставник пока не решил, кто сыграет в финале

8А. Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар

«Флуминенсе» оценивает Джона Кеннеди в более чем 20 миллионов

8Б. Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии

Бенито покинет киевский клуб

9А. ЧМ по хоккею. Четвертая победа Швейцарии, проблемы сборной Польши

Поляки остаются аутсайдером своей группы

9Б. ЧМ по хоккею. Германия забросила Латвии 8 шайб, победа Чехии

Неожиданно крупное поражение сборной Латвии

10А. Быстрый гол Влаховича в ворота Аталанты принес Ювентусу трофей Кубка Италии

Финальный матч Коппа прошел в Риме на «Стадио Олимпико»

10Б. Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25

«Атлетико» Мадрид уже не опустится ниже 4-го места в таблице чемпионата Испании 23/24

10В. Кто вышел в Лигу чемпионов? Определен победитель чемпионата Шотландии 23/24

«Селтик» в предпоследнем туре разбил «Килмарнок» и завоевал трофей первенства страны

11А. Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме

Даниэль Коллинс vs Арина Соболенко, Ига Свентек vs Коко Гофф

11Б. Определена первая полуфинальная пара на Мастерсе в Риме

Алехандро Табило выбил Чжана Чжичжэня, Александр Зверев одолел Тейлора Фритца

11В. Стародубцева проиграла известной француженке на турнире в Париже

Юлия уступила в первом круге Ализе Корне

11Г. Соболева не сумела выйти в 1/4 финала турнира WTA 125 в Италии

Анастасия в трех сетах проиграла Зейнеп Сонмез из Турции

12. Легендарный Депор вернулся в профи. Этому помог экс-форвард Динамо и Карпат

Последние четыре сезона команда из Ла-Коруньи провела в третьем по силе дивизионе испанского футбола