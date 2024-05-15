Стародубцева проиграла известной француженке на турнире в Париже
Юлия уступила в первом круге Ализе Корне
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№138 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже (Франция).
В матче первого раунда основы украинка уступила 34-летней Ализе Корне (№99 WTA).
Париж. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Корне сразится против Слоан Стивенс (№35 WTA) или Оливии Гадеки (№168 WTA).
Отметим, что Ализе закончит выступления после Открытого чемпионата Франции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алехандро Табило обыграл после Джоковича Карена Хачанова, Томми Пол выбил Даниила
Кепа может перейти в «Атлетико» или «Валенсию»