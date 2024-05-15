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WTA
15 мая 2024, 14:22 | Обновлено 15 мая 2024, 14:23
223
2

Стародубцева проиграла известной француженке на турнире в Париже

Юлия уступила в первом круге Ализе Корне

15 мая 2024, 14:22 | Обновлено 15 мая 2024, 14:23
223
2
Стародубцева проиграла известной француженке на турнире в Париже
WTA. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№138 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже (Франция).

В матче первого раунда основы украинка уступила 34-летней Ализе Корне (№99 WTA).

Париж. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Корне сразится против Слоан Стивенс (№35 WTA) или Оливии Гадеки (№168 WTA).

Отметим, что Ализе закончит выступления после Открытого чемпионата Франции.

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Ализе Корне WTA Париж Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Юля із завзятою регулярністю відправляла м'ячі в аути,не реалізувавши жодного брейку.Якщо не вигравати в таких суперниць,в 1 сотні немає що робити.
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+1
naverland
Что то Юля сдала обороты. 
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-1
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