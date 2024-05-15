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  4. Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 11:44 |
1357
6

Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар

«Флуминенсе» оценивает Джона Кеннеди в более чем 20 миллионов

15 мая 2024, 11:44 |
1357
6
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» и российский «краснодар» предлагали по 10 миллионов евро за бразильского нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает издание Bolavip Brasil.

По информации источника, обладатель Копа Либертадорес 2023 отклонил оба предложения, ведь оценивает стоимость своего 21-летнего таланта в более чем 20 миллионов евро.

В 2024 году Джон Кеннеди провел 11 матчей (496 игровых минут) за «Флуминенсе», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» интересуется полузащитником «Днепра-1» Валентином Рубчинским.

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Дмитро Вербинський Источник: Bolavip Brasil
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Burevestnik
курс євро приблизно 43 гривні.
 10 лям. євро  х 43  = 430 000 000. грн. 
 1 тепловізійний дрон FPV коштує близько 41300 грн. 
 скільки можна придбати дронів? 
 430 000 000 : 41 300  = 10 400 
 ...
 Але краще купити одного бразильця,
бо це важливіше. 
 А вихованці Шахтьора - суцільні дровеняки...
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New Zealander
Топ! Надо!
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