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  4. Анчелотти обратился к Лунину и поговорил о финале Лиги чемпионов
Испания
15 мая 2024, 09:51 |
4131
1

Анчелотти обратился к Лунину и поговорил о финале Лиги чемпионов

Наставник пока не решил, кто сыграет в финале

15 мая 2024, 09:51 |
4131
1
Анчелотти обратился к Лунину и поговорил о финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин снова уступил место в стартовом составе бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, совершившему в матче 10 сейвов. Андрей оценил сейвы Тибо в этом поединке.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с Луниным после этого поединка.

«Вы с Куртуа сыграете еще по одному матчу в чемпионате, а уже после этого я выберу стартового вратаря, который будет играть на Уэмбли в финале Лиги чемпионов», – сказал Анчелотти.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Алавес Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Saar
Куртуа!
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