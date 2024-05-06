ОФИЦИАЛЬНО. Он принес первый трофей за 24 года. Клуб АПЛ уволил тренера

Лондонский «Вест Хэм» уволил 61-летнего шотландского специалиста Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды.

Мойес покинет клуб по завершению сезона 2023/24. Именно тогда у Дэвида и истекает контракт, руководство решило не продлевать сотрудничество.

После 36 туров «Вест Хэм» занимает девятое место в Английской Премьер-лиге. В последнем туре «молотобойцы» проиграли «Челси» со счетом 0:5, а в предыдущих 4 матчах набрали лишь 1 очко. В Лиге Европы «Вест Хэм» дошел до четвертьфинала, где проиграл «Байеру».

Дэвид Мойес тренировал «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Это был его второй период в клубе. Ранее он уже тренировал лондонцев с ноября 2017 по июнь 2018. В минувшем сезоне под руководством Мойеса «молотобойцы» выиграли Лигу конференций – первый трофей клуба с 1999 года (тогда «Вест Хэм» взял Кубок Интертото).

Ранее сообщалось, что преемником Мойеса станет Хулен Лопетеги.