ОФИЦИАЛЬНО. Он принес первый трофей за 24 года. Клуб АПЛ уволил тренера

Лондонский «Вест Хэм» уволил 61-летнего шотландского специалиста Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды.

Мойес покинет клуб по завершению сезона 2023/24. Именно тогда у Дэвида и истекает контракт, руководство решило не продлевать сотрудничество.

После 36 туров «Вест Хэм» занимает девятое место в Английской Премьер-лиге. В последнем туре «молотобойцы» проиграли «Челси» со счетом 0:5, а в предыдущих 4 матчах набрали лишь 1 очко. В Лиге Европы «Вест Хэм» дошел до четвертьфинала, где проиграл «Байеру».

Дэвид Мойес тренировал «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Это был его второй период в клубе. Ранее он уже тренировал лондонцев с ноября 2017 по июнь 2018. В минувшем сезоне под руководством Мойеса «молотобойцы» выиграли Лигу конференций – первый трофей клуба с 1999 года (тогда «Вест Хэм» взял Кубок Интертото).

Ранее сообщалось, что преемником Мойеса станет Хулен Лопетеги.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.