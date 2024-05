Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм

Испанский футбольный специалист Хулен Лопетеги согласовал условия личного контракта с лондонским «Вест Хэмом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний тренер готов финализировать детали сотрудничества и подписать контракт уже в ближайшее время.

Бывший коуч мадридского «Реала» на посту главного тренера «молотобойцев» заменит Дэвида Мойеса, с которым команда на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата.

Последним местом работы Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон». Испанца уволили перед самым началом сезона 2023/24 из-за конфликта с руководством.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv