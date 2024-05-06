Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм
Хулен Лопетеги согласовал условия личного контракта с «молотобойцами»
Испанский футбольный специалист Хулен Лопетеги согласовал условия личного контракта с лондонским «Вест Хэмом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 57-летний тренер готов финализировать детали сотрудничества и подписать контракт уже в ближайшее время.
Бывший коуч мадридского «Реала» на посту главного тренера «молотобойцев» заменит Дэвида Мойеса, с которым команда на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата.
Последним местом работы Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон». Испанца уволили перед самым началом сезона 2023/24 из-за конфликта с руководством.
🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024
Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.
Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv
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