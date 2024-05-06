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  4. Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм
Англия
06 мая 2024, 13:08 |
497
0

Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм

Хулен Лопетеги согласовал условия личного контракта с «молотобойцами»

06 мая 2024, 13:08 |
497
0
Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанский футбольный специалист Хулен Лопетеги согласовал условия личного контракта с лондонским «Вест Хэмом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 57-летний тренер готов финализировать детали сотрудничества и подписать контракт уже в ближайшее время.

Бывший коуч мадридского «Реала» на посту главного тренера «молотобойцев» заменит Дэвида Мойеса, с которым команда на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата.

Последним местом работы Хулена Лопетеги был английский «Вулверхэмптон». Испанца уволили перед самым началом сезона 2023/24 из-за конфликта с руководством.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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