Деньги от продажи Челси остаются нетронутыми три года в банке
Три миллиарда евро не были переданы Украине
Три миллиарда евро, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», остаются замороженными на счетах в британском банке – спустя три года с момента объявления о том, что они будут использованы на поддержку Украины.
«Роман Абрамович продал клуб Премьер-лиги в феврале 2022 года, а 2 марта того же года он опубликовал заявление , в котором говорилось, что все чистые доходы от продажи будут пожертвованы жертвам войны в Украине.
Спустя более чем два с половиной года после соглашения о продаже клуба между компанией Clearlake Capital и Тоддом Боэли за 3 млрд евро в мае 2022 года деньги остаются нетронутыми», – сообщает источник.
Министерство иностранных дел Содружества и развития Великобритании (FCDO) сообщило, что переговоры с представителями Абрамовича все еще ведутся.
Представитель FCDO заявил: «Правительство прилагает все усилия, чтобы средства, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси», как можно скорее пошли на гуманитарные нужды в Украине.
В настоящее время доходы заморожены на банковском счете в Великобритании, пока не будет создан новый независимый фонд для управления и распределения денег».
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