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  4. Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 15:31 |
145
0

Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура УПЛ

05 мая 2024, 15:31 |
145
0
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» есть 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.

УПЛ. 27-й тур, 5 мая.

Динамо – Колос – 0:0

Прямая трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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