Украина. Премьер лига05 мая 2024, 15:31 |
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Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура УПЛ
05 мая 2024, 15:31 |
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В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» есть 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.
УПЛ. 27-й тур, 5 мая.
Динамо – Колос – 0:0
Прямая трансляция матча
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