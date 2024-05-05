Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 60 очков после 26 игр. У «Колоса» есть 29 пунктов после 25 встреч и 9-я позиция.

УПЛ. 27-й тур, 5 мая.

Динамо – Колос – 0:0

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