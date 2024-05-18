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  4. Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Испания
18 мая 2024, 21:55 |
3744
6

Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира

Мадридцы интересуются Алексисом Макаллистером

18 мая 2024, 21:55 |
3744
6
Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Мадридский «Реал» начал планировать трансферы на следующее лето. Ожидается, что мадридский клуб пополнит звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По информации Mas Fichajes, «галактикос» также планируют усилить полузащиту. Одной из главных задач для «Реала» на лето является трансфер Алексиса Макаллистера, который защищает цвета английского «Ливерпуля». Трансферная стоимость чемпиона мира оценивается в 70 миллионов евро.

Макаллистер провел в этом сезоне за «Ливерпуль» 45 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Алексис Макаллистер трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Реал Мадрид Ливерпуль трансферы
Дмитро Олійник Источник: Más Fichajes
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Комментарии 6
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Boodya
Що думає з цього приводу Карло?
А Лунін підпише контракт через це?
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+3
TarasTaras94
Макалістер тільки перейшов, щось не віриться. Але було б непогано якщо б його забрали, а на його місце Судакова))
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0
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Gargantua
если Ливер отпустит МакАлистера это будет неуважение к самим себе
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