Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Мадридцы интересуются Алексисом Макаллистером
Мадридский «Реал» начал планировать трансферы на следующее лето. Ожидается, что мадридский клуб пополнит звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
По информации Mas Fichajes, «галактикос» также планируют усилить полузащиту. Одной из главных задач для «Реала» на лето является трансфер Алексиса Макаллистера, который защищает цвета английского «Ливерпуля». Трансферная стоимость чемпиона мира оценивается в 70 миллионов евро.
Макаллистер провел в этом сезоне за «Ливерпуль» 45 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.
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