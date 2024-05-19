ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри
Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Саудовской Аравии
Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО). Ориентировочное время начала боя – 00:30 по Киеву.
Президент УАФ и легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл на арену, на которой состоится поединок.
ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри
Man like Andriy Shevchenko 🇺🇦 ⚽— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 18, 2024
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