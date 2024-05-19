Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО). Ориентировочное время начала боя – 00:30 по Киеву.

Президент УАФ и легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл на арену, на которой состоится поединок.

ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри