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Профессиональный бокс
19 мая 2024, 00:07 | Обновлено 19 мая 2024, 00:11
1724
0

ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится 18 мая в Саудовской Аравии

19 мая 2024, 00:07 | Обновлено 19 мая 2024, 00:11
1724
0
ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО). Ориентировочное время начала боя – 00:30 по Киеву.

Президент УАФ и легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко прибыл на арену, на которой состоится поединок.

ВИДЕО. Шевченко прибыл на арену, на которой Усик проведет бой против Фьюри

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видео Андрей Шевченко Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Александр Усик
Даниил Агарков Источник: Twitter
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