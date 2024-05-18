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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 23:31 | Обновлено 18 мая 2024, 23:59
1410
0

Экс-арбитр ФИФА оценил назначение пенальти в матче Динамо – Кривбасс

Речь о нарушении правил на Ярмоленко

18 мая 2024, 23:31 | Обновлено 18 мая 2024, 23:59
1410
0
Экс-арбитр ФИФА оценил назначение пенальти в матче Динамо – Кривбасс
ФК Динамо. Владислав Ванат

Уже в первом матче 29-го тура Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Кривбасс» Кривой Рог (3:1) не обошлось без судейской темы.

На третьей минуте поединка динамовец Андрей Ярмоленко со своего правого фланга на скорости пытался проникнуть в штрафную соперника, однако криворожец Тимур Стецьков поставил корпус, после чего тот упал. Считая, что нарушение правил произошло в пределах штрафной площадки, арбитр Ярослав Козык указал на одиннадцатиметровую отметку. После пенальти в исполнении Владислава Ваната «Динамо» повело в счете 1:0, а вскоре забило и второй мяч.

После завершения поединка главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб выразил недовольство судейством, вспомнив и эпизод с пенальти.

Вышеупомянутый момент в дебюте игры для Sport.ua прокомментировал экс-арбитр ФИФА Олег Орехов.

– Не уверен, что это пенальти. Не в плане нарушения, а места нарушения.

Да, был незначительный толчок, но мне кажется, что за пределами штрафной. На мой взгляд, при таких противоречивых моментах нужно давать играть.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу 3:1 в матче УПЛ с «Кривбассом», ситуацию с травмами игроков и подготовку к новому сезону.

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Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Евро-2024 Динамо - Кривбасс Олег Орехов пенальти инсайд судьи (арбитры)
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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