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WTA
18 мая 2024, 23:39 | Обновлено 18 мая 2024, 23:57
424
0

Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие за супертурнир в Риме

Элина дольше всех из представительниц Украины играла на соревнованиях WTA 1000 в Италии

18 мая 2024, 23:39 | Обновлено 18 мая 2024, 23:57
424
0
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие за супертурнир в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 мая завершился грунтовой турнир серии WTA 1000 в Риме (Италия). В финале первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах разобралась с Ариной Соболенко.

За титул в столице Италии Ига заработала 699,690 евро.

В Риме принимали участие и украинки. Дальше всех из представительниц Украины пробилась Элина Свитолина. Первая ракетка страны дошла до 1/8 финала, где уступила Соболенко. Свитолина за выступления на тысячнике в Риме получила чек в €52,480.

По одному матчу в столице Италии выиграли Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, что позволило им выйти в 1/16 финала и получить по €30,435. Кроме того, Даяна и Ангелина сыграли в одном тандеме в парном разряде, где на двоих заработали €18,560.

Марта Костюк вылетела из турнира во 2-м раунде. За 1 поединок она заработала €16,965. Леся Цуренко выиграла 1 встречу, а в 1/32 финала снялась с поединка против Калининой. Цуренко забрала такой же чек, как и Марта.

В квалификации к тысячнику выступила Юлия Стародубцева. Она не сумела преодолеть сито отбора, уступив в финальной игре. Ее заработок составил €8,030.

В паре, помимо Калининой и Цуренко, также сыграли сестры Киченок. Надежда с Мию Като вылетела уже в 1-м раунде и заработала €5,060. Людмила и Алена Остапенко добрались до четвертьфинала и получили на двоих чек в €34,740.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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