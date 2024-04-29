Источник: возрастной защитник покинет Милан после завершения сезона

Датский защитник итальянского «Милана» Симон Кьер покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, агент 35-летнего футболиста уже уведомил руководство клуба о решении не продлевать контракт, срок действия которого истекает летом.

Симон Кьер стал игроком «Милана» в январе 2020 года и с тех пор провел за клуб 120 матчей, выиграв 1 трофей - чемпионат Италии 2021/22.

В этом сезоне Симон Кьер на клубном уровне сыграл в 24 поединках, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Дании в 2 миллиона евро.