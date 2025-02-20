Источник: голкипер Вереса вскоре перейдет в Ворсклу
Вадим Ющишин будет в Полтаве конкурировать с Павлом Исенком
Вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин получит новый вызов в карьере.
Голкипер покинул Ровно и в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с полтавской «Ворсклой», где будет конкурировать с Павлом Исенко.
Ющишин долгое время выступал за «Верес», однако оставался дублером Богдана Когута. Он неоднократно получал шанс проявить себя в основном составе, но из-за стечения обстоятельств так и не закрепился в команде.
Теперь у Вадима появится новая возможность проявить себя и усилить конкуренцию на вратарской позиции в коллективе Юрия Максимова.
В текущем сезоне Ющишин не сыграл за Верес ни одного матча УПЛ.
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