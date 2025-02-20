Источник: голкипер Вереса вскоре перейдет в Ворсклу

Вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин получит новый вызов в карьере.

Голкипер покинул Ровно и в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с полтавской «Ворсклой», где будет конкурировать с Павлом Исенко.

Ющишин долгое время выступал за «Верес», однако оставался дублером Богдана Когута. Он неоднократно получал шанс проявить себя в основном составе, но из-за стечения обстоятельств так и не закрепился в команде.

Теперь у Вадима появится новая возможность проявить себя и усилить конкуренцию на вратарской позиции в коллективе Юрия Максимова.

В текущем сезоне Ющишин не сыграл за Верес ни одного матча УПЛ.