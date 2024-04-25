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ATP
25 апреля 2024, 15:39 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:40
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0

Ришар Гаске провел 1000-й матч на уровне ATP-тура

Из ныне играющих теннисистов только еще троим покорилась эта отметка

25 апреля 2024, 15:39 | Обновлено 25 апреля 2024, 15:40
120
0
Ришар Гаске провел 1000-й матч на уровне ATP-тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Известный французский теннисист Ришар Гаске (№116 ATP) сыграл 1000-й матч на уровне ATP-тура.

На Мастерсе в Мадриде 37-летний француз проиграл в первом раунде итальянцу Лоренцо Сонего (№52 ATP) – 2:6, 5:7.

Отметим, что Гаске стал 4-м действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше матчей сыграли Новак Джокович (1315), Рафаэль Надаль (1293) и Фернандо Вердаско (1006).

Ришар Гаске – бывшая седьмая ракетка мира, на его счету 16 выигранных титулов ATP.

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