Ришар Гаске провел 1000-й матч на уровне ATP-тура
Из ныне играющих теннисистов только еще троим покорилась эта отметка
Известный французский теннисист Ришар Гаске (№116 ATP) сыграл 1000-й матч на уровне ATP-тура.
На Мастерсе в Мадриде 37-летний француз проиграл в первом раунде итальянцу Лоренцо Сонего (№52 ATP) – 2:6, 5:7.
Отметим, что Гаске стал 4-м действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше матчей сыграли Новак Джокович (1315), Рафаэль Надаль (1293) и Фернандо Вердаско (1006).
Ришар Гаске – бывшая седьмая ракетка мира, на его счету 16 выигранных титулов ATP.
1315 - @DjokerNole— ATP Tour (@atptour) April 25, 2024
1293 - @RafaelNadal
1006 - @FerVerdasco
1000 - 👏Gasquet👏@richardgasquet1 becomes the 4th active player to reach 1000 tour-level matches. Chapeau!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/6Vized22TL
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