Ришар Гаске провел 1000-й матч на уровне ATP-тура

Известный французский теннисист Ришар Гаске (№116 ATP) сыграл 1000-й матч на уровне ATP-тура.

На Мастерсе в Мадриде 37-летний француз проиграл в первом раунде итальянцу Лоренцо Сонего (№52 ATP) – 2:6, 5:7.

Отметим, что Гаске стал 4-м действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше матчей сыграли Новак Джокович (1315), Рафаэль Надаль (1293) и Фернандо Вердаско (1006).

Ришар Гаске – бывшая седьмая ракетка мира, на его счету 16 выигранных титулов ATP.