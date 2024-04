Ришар Гаске провел 1000-й матч на уровне ATP-тура

Известный французский теннисист Ришар Гаске (№116 ATP) сыграл 1000-й матч на уровне ATP-тура.

На Мастерсе в Мадриде 37-летний француз проиграл в первом раунде итальянцу Лоренцо Сонего (№52 ATP) – 2:6, 5:7.

Отметим, что Гаске стал 4-м действующим игроком, достигшим этой отметки. Больше матчей сыграли Новак Джокович (1315), Рафаэль Надаль (1293) и Фернандо Вердаско (1006).

Ришар Гаске – бывшая седьмая ракетка мира, на его счету 16 выигранных титулов ATP.

1315 - @DjokerNole

1293 - @RafaelNadal

1006 - @FerVerdasco

1000 - 👏Gasquet👏@richardgasquet1 becomes the 4th active player to reach 1000 tour-level matches. Chapeau!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/6Vized22TL