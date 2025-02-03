Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принял Ашур. К Полесью присоединится 21-летний защитник
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 12:11 |
524
0

Решение принял Ашур. К Полесью присоединится 21-летний защитник

Алексей Авраменко получит шанс проявить себя в первой команде

03 февраля 2025, 12:11 |
524
0
Решение принял Ашур. К Полесью присоединится 21-летний защитник
ФК Полесье. Алексей Авраменко

21-летний центральный защитник Алексей Авраменко получит шанс проявить себя в первой команде житомирского «Полесья».

Наставник клуба Имад Ашур принял решение вызвать футболиста, который ранее играл за «Полесье-2», из-за травм основных игроков.

«Габаритный центрбек (190 см, 87 кг) является воспитанником киевской школы футбола. 21-летний Авраменко будет привлечен к работе с основой из-за длительного восстановления Сергея Корнийчука и небольших проблем со здоровьем Даниила Бескоровайного», – сообщил источник.

В сезоне 2023/24 Авраменко выступал за «Днепр-1» U-19, а летом прошлого года перебрался в «Полесье-2».

Ранее президент житомирского клуба рассказал, что в «Полесье» вернется легионер.

По теме:
Провели два спарринга. Шахтер U-19 сыграл с Вайле и Гонведом
Динамо U-19 – Вечиста – 2:4. Тяжелый поединок. Видео голов и обзор матча
Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера
Полесье Житомир Днепр-1 Имад Ашур ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02 февраля 2025, 22:34 4
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Футбол | 03 февраля 2025, 08:20 1
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»

Легендарный футболист высоко оценил Пола Скоулза

Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Футбол | 03.02.2025, 11:48
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Футбол | 02.02.2025, 23:18
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Футбол | 03.02.2025, 11:46
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 26
Футбол
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 15
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
01.02.2025, 12:36 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем