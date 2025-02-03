Решение принял Ашур. К Полесью присоединится 21-летний защитник

21-летний центральный защитник Алексей Авраменко получит шанс проявить себя в первой команде житомирского «Полесья».

Наставник клуба Имад Ашур принял решение вызвать футболиста, который ранее играл за «Полесье-2», из-за травм основных игроков.

«Габаритный центрбек (190 см, 87 кг) является воспитанником киевской школы футбола. 21-летний Авраменко будет привлечен к работе с основой из-за длительного восстановления Сергея Корнийчука и небольших проблем со здоровьем Даниила Бескоровайного», – сообщил источник.

В сезоне 2023/24 Авраменко выступал за «Днепр-1» U-19, а летом прошлого года перебрался в «Полесье-2».

Ранее президент житомирского клуба рассказал, что в «Полесье» вернется легионер.