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  4. Источник: игрок Челси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно
Англия
23 апреля 2024, 04:53 |
543
0

Источник: игрок Челси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно

Тиаго Силва отклонил предложение остаться в Лондоне еще в январе 2024 года

23 апреля 2024, 04:53 |
543
0
Источник: игрок Челси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

39-летний бразильский центральный защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва решил покинуть клуб в конце сезона 2024/25.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Тиаго Силва еще в январе отклонил предложение от руководства «синих» остаться в команде.

Романо также утверждает, что в подписании Тиаго Силвы уже давно заинтересован бразильский «Флуминенсе».

Контракт бразильца с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Тиаго отыграл 32 матча за «пенсионеров» во всех турнирах и забил 4 гола.

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Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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