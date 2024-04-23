Источник: игрок Челси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно
Тиаго Силва отклонил предложение остаться в Лондоне еще в январе 2024 года
39-летний бразильский центральный защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва решил покинуть клуб в конце сезона 2024/25.
Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Тиаго Силва еще в январе отклонил предложение от руководства «синих» остаться в команде.
Романо также утверждает, что в подписании Тиаго Силвы уже давно заинтересован бразильский «Флуминенсе».
Контракт бразильца с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Тиаго отыграл 32 матча за «пенсионеров» во всех турнирах и забил 4 гола.
🚨🔵 Thiago Silva will leave Chelsea as free agent the end of the season. The decision has been made, to be confirmed soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024
He rejected proposals in January to stay and help Chelsea until the end.
🇧🇷 Thiago has Fluminense interest since long time but keeping all options open. pic.twitter.com/5oZIManThl
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