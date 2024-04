Источник: игрок Челси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно

39-летний бразильский центральный защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва решил покинуть клуб в конце сезона 2024/25.

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Тиаго Силва еще в январе отклонил предложение от руководства «синих» остаться в команде.

Романо также утверждает, что в подписании Тиаго Силвы уже давно заинтересован бразильский «Флуминенсе».

Контракт бразильца с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Тиаго отыграл 32 матча за «пенсионеров» во всех турнирах и забил 4 гола.

