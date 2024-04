21 апреля состоялся финальный матч на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В финале соревнований украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 2:6, 2:6.

После завершения встречи традиционно состоялась церемония награждения.

Рыбакина, помимо титула, также выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

ФОТО. У Рыбакиной – Porsche. Награждение после проигранного финала Костюк

How was your first drive in your new Porsche, @lenarybakina ? 🏎️💨 Taycan 4S Sport Turismo (WLTP): Electrical consumption combined: 21.8 – 18.5 kWh/100 km; CO₂ emissions combined: 0 g/km; CO₂ class: A; Status 04/2024 #porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/ZdPnhPEQQP

“This is definitely one of the best tournaments in the world“



Thank you so much, Marta #Kostyuk for your kind words and congratulations on a outstanding performance at this year‘s tournament! 🧡👏🏼#porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/CAS2klpMlO