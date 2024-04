Марта КОСТЮК: «Надеюсь, в будущем будет много финалов и титулов»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), где она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 2:6, 2:6.

«Это без сомнения один из лучших турниров в мире. Спасибо всем причастным к его проведению. Спасибо спонсорам, физио, болбоям и болгерл, рефери, судьям. Это потрясающий турнир, надеюсь возвращаться сюда каждый год.

Хочу поздравить Елену и ее команду. Она проводит несколько невероятных сезонов. Всегда приятно с ней играть, особенно в финале. Хочу поблагодарить мою команду, пока что этот год складывается для нас отлично. Надеюсь, в будущем будет много финалов и титулов. Эта награда для вас, спасибо, что вы за меня.

Также я хочу сказать, как была невероятно горда видеть на трибунах столько украинских флагов во время этой недели. Спасибо вам все, что пришли. Слава Украине!», – сказала Марта.

Marta Kostyuk losing to Elena Rybakina in Stuttgart final:



“This is definitely one of the best tournaments in the world. Thank you for making it possible. All the sponsors, physios, chair umpires. It’s an amazing event. I hope to be back here every year.



*crowd starts… pic.twitter.com/oKDSWpKj5h