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  4. Аманда Анисимова – Лейла Фернандес. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
12 февраля 2025, 20:25 |
1322
3

Аманда Анисимова – Лейла Фернандес. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе 12 февраля в 20:20

12 февраля 2025, 20:25 |
1322
3
Аманда Анисимова – Лейла Фернандес. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

12 февраля проходят матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Последний матч игрового дня: Аманда Анисимова (США, WTA 41) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 27). Время начала встречи – 20:20 по Киеву.

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Это третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против украинки Марты Костюк (WTA 21).

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Аманда Анисимова Лейла Фернандес смотреть онлайн WTA Доха Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Сергій Юрійович
Лейла ніяка була, то з нашими вона завжди молодцом, а тут повний розбаланс. Хоч і Аманда нічого особливого не показала.
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0
Falko
Та фсьо, Лейла поплила. Вітаємо, Амандо. І чекаємо ;)
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0
Sit Simurg
Грудаста на ходу !..
Моя улюблена Лейла "не тяне" ..)
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0
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