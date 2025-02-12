Аманда Анисимова – Лейла Фернандес. Соперница Костюк. Смотреть онлайн. LIVE

12 февраля проходят матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Последний матч игрового дня: Аманда Анисимова (США, WTA 41) – Лейла Фернандес (Канада, WTA 27). Время начала встречи – 20:20 по Киеву.

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Это третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Лейлы.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против украинки Марты Костюк (WTA 21).

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