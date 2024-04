ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS

В ночь на 21 апреля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нэшвилл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Звездный аргентинский футболист «цаплей» Лионель Месси оформил в этой встрече дубль и ассист. Аргентинец на 11-й минуте сравнял счет, на 39-й отдал голевую передачу на Серхио Бускетса, а на 81-й реализовал пенальти.

Единственный мяч в ворота «Интер Майами» забил Франко Негри, который оформил автогол.

Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Сейчас у «Интера Майами» 18 очков после 10 сыгранных матчей. Месси и компания возглавляют Восточную конференцию. У ближайших преследователей «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Цинциннати» на 3 пункта меньше, но и сыгранных поединков меньше (8 и 9 соответственно).

MLS. 20–21 апреля

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 11, 81 (пен.), Бускетс, 39 – Негри, 2 (автогол)

ВИДЕО. 1:1 Месси, 11 мин.

