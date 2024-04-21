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  4. ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Major League Soccer
21 апреля 2024, 04:55 |
83
0

ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS

Цапли обыграли Нэшвилл со счетом 3:1, еще один мяч за хозяев оформил Серхио Бускетс

21 апреля 2024, 04:55 |
83
0
ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 21 апреля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нэшвилл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Звездный аргентинский футболист «цаплей» Лионель Месси оформил в этой встрече дубль и ассист. Аргентинец на 11-й минуте сравнял счет, на 39-й отдал голевую передачу на Серхио Бускетса, а на 81-й реализовал пенальти.

Единственный мяч в ворота «Интер Майами» забил Франко Негри, который оформил автогол.

Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Сейчас у «Интера Майами» 18 очков после 10 сыгранных матчей. Месси и компания возглавляют Восточную конференцию. У ближайших преследователей «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Цинциннати» на 3 пункта меньше, но и сыгранных поединков меньше (8 и 9 соответственно).

MLS. 20–21 апреля

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 11, 81 (пен.), Бускетс, 39 – Негри, 2 (автогол)

ВИДЕО. 1:1 Месси, 11 мин.

ВИДЕО. 2:1 Бускетс, 39 мин.

ВИДЕО. 3:1 Месси, 81 мин. (пен.)

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Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор Major League Soccer (MLS) Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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