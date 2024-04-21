ВИДЕО. Дубль и ассист Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Цапли обыграли Нэшвилл со счетом 3:1, еще один мяч за хозяев оформил Серхио Бускетс
В ночь на 21 апреля состоялся матч MLS между командами Интер Майами и Нэшвилл. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Звездный аргентинский футболист «цаплей» Лионель Месси оформил в этой встрече дубль и ассист. Аргентинец на 11-й минуте сравнял счет, на 39-й отдал голевую передачу на Серхио Бускетса, а на 81-й реализовал пенальти.
Единственный мяч в ворота «Интер Майами» забил Франко Негри, который оформил автогол.
Украинский защитник клуба Дэвида Бекхэма Сергей Кривцов не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.
Сейчас у «Интера Майами» 18 очков после 10 сыгранных матчей. Месси и компания возглавляют Восточную конференцию. У ближайших преследователей «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Цинциннати» на 3 пункта меньше, но и сыгранных поединков меньше (8 и 9 соответственно).
MLS. 20–21 апреля
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1
Голы: Месси, 11, 81 (пен.), Бускетс, 39 – Негри, 2 (автогол)
ВИДЕО. 1:1 Месси, 11 мин.
IT JUST HAD TO BE HIM 🤩🔥 pic.twitter.com/g8T9LmBp2k— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 20, 2024
ВИДЕО. 2:1 Бускетс, 39 мин.
Llegó el primer gol de Busi 🤩💗 pic.twitter.com/hM9441y1rO— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 21, 2024
ВИДЕО. 3:1 Месси, 81 мин. (пен.)
Nuestro diez no falla desde el punto penal 🎯💥 pic.twitter.com/pPSgQEwQee— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 21, 2024
Back-to-back victories 💪 #VamosMiami pic.twitter.com/u7nmSlWyhA— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 21, 2024
Final.@Zaxbys | #MIAvNSH pic.twitter.com/jVRIxqoKtD— Nashville SC (@NashvilleSC) April 21, 2024
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