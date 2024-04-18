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  4. ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 05:12 |
692
0

ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ

Андрей помог Реалу обыграть пройти Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 05:12 |
692
0
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Сейв Лунина после удара Матео Ковачича в серии пенальти претендует на звание лучшего на неделе ЛЧ.

Конкуренцию украинцу составит Эдерсон (спас ворота Ман Сити в серии пенальти после удара Луки Модрича) и Давид Райя (спас ворота Арсенала после удара Джамала Мусиалы).

ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ

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Давид Райя Эдерсон Андрей Лунин видео сэйвы Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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