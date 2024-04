17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

Сейв Лунина после удара Матео Ковачича в серии пенальти претендует на звание лучшего на неделе ЛЧ.

Конкуренцию украинцу составит Эдерсон (спас ворота Ман Сити в серии пенальти после удара Луки Модрича) и Давид Райя (спас ворота Арсенала после удара Джамала Мусиалы).

ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ

Lunin, Ederson and Raya with 🔝 stops 🧤



Who impressed you most? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/8vO0C0g7o2