ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Андрей помог Реалу обыграть пройти Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».
Сейв Лунина после удара Матео Ковачича в серии пенальти претендует на звание лучшего на неделе ЛЧ.
Конкуренцию украинцу составит Эдерсон (спас ворота Ман Сити в серии пенальти после удара Луки Модрича) и Давид Райя (спас ворота Арсенала после удара Джамала Мусиалы).
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Lunin, Ederson and Raya with 🔝 stops 🧤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024
Who impressed you most? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/8vO0C0g7o2
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