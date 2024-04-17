Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 16-го тура УПЛ
В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.
УПЛ. 16-й тур, 17 апреля (обновляется)
Минай – Динамо – 1:3
Голы: Кораблин, 48 – Буяльский, 4, Немчанинов (автогол), 27, Волошин, 86
ГОЛ! Буяльский, 4 мин, 0:1
ГОЛ! Немчанинов (автогол), 27 мин, 0:2
ГОЛ! Буяльский, 48 мин, 1:2
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