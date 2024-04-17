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  4. Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 16:53 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:15
6468
0

Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 16-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 16:53 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:15
6468
0
Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

УПЛ. 16-й тур, 17 апреля (обновляется)

Минай – Динамо – 1:3
Голы: Кораблин, 48 – Буяльский, 4, Немчанинов (автогол), 27, Волошин, 86

ГОЛ! Буяльский, 4 мин, 0:1

ГОЛ! Немчанинов (автогол), 27 мин, 0:2

ГОЛ! Буяльский, 48 мин, 1:2

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо видео голов и обзор Виталий Буяльский Дмитрий Немчанинов Тимур Кораблин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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