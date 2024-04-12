Битва Синнера и Руне. Стали известны полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Янник выиграл у Хольгера, Джокович одолел Де Минаура, победы Рууда и Циципаса
12 апреля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).
Лидер рейтинга АТР Новак Джокович в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура. Далее Новак сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда, который одолел Уго Умбера.
Стефанос Циципас выбил «нейтрального» теннисиста Карена Хачанова. В четвертьфинале грек поборется со 2-й ракеткой Янником Синнером. Итальянец в четвертьфинале в трех сетах выиграл у Хольгера Руне.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11] – 7:5, 6:4
Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8] – 3:6, 6:4, 1:6
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 6:2
Хольгер Руне [7] – Янник Синнер – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [8]
Стефанос Циципас [12] – Янник Синнер
We present to you: The final FOUR in Monte-Carlo 🇲🇨— ATP Tour (@atptour) April 12, 2024
Who will win the title? 🏆⤵️#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/WI7sNPG0ML
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