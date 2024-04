Битва Синнера и Руне. Стали известны полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло

12 апреля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура. Далее Новак сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда, который одолел Уго Умбера.

Стефанос Циципас выбил «нейтрального» теннисиста Карена Хачанова. В четвертьфинале грек поборется со 2-й ракеткой Янником Синнером. Итальянец в четвертьфинале в трех сетах выиграл у Хольгера Руне.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11] – 7:5, 6:4

Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8] – 3:6, 6:4, 1:6

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 6:2

Хольгер Руне [7] – Янник Синнер – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [8]

Стефанос Циципас [12] – Янник Синнер

