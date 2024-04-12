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ATP
12 апреля 2024, 22:07 |
618
3

Битва Синнера и Руне. Стали известны полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло

Янник выиграл у Хольгера, Джокович одолел Де Минаура, победы Рууда и Циципаса

12 апреля 2024, 22:07 |
618
3
Битва Синнера и Руне. Стали известны полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Хольгер Руне

12 апреля состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура. Далее Новак сыграет против 8-го сеяного Каспера Рууда, который одолел Уго Умбера.

Стефанос Циципас выбил «нейтрального» теннисиста Карена Хачанова. В четвертьфинале грек поборется со 2-й ракеткой Янником Синнером. Итальянец в четвертьфинале в трех сетах выиграл у Хольгера Руне.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11] – 7:5, 6:4
Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8] – 3:6, 6:4, 1:6

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15] – 6:4, 6:2
Хольгер Руне [7] – Янник Синнер – 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [8]
Стефанос Циципас [12] – Янник Синнер

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ATP Монте-Карло Новак Джокович Алекс де Минаур Уго Умбер Каспер Рууд Стефанос Циципас Карен Хачанов Хольгер Руне Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Login_loginchuck
Новак - Синнер финал светит?
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0
Login_loginchuck
Без кацапни - уже радует, но жора конечно расстроил
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0
Fdail
Руне, при тому що відіграв 2 важких матчі одночасно вчора й мав можливість на відновлення меньше доби,  зміг нав'язати боротьбу "грішнику" та взяти сет. Це каже що Руне , як мінімум на глині, ще далеко не вичерпав себе, а ось Яннік виглядає не так переконливо , як на харді.  
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