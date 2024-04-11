Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
«Монтеррей» сыграет против Коламбус Крю», «Пачука» встретится с ФК «Америка» Мехико
4–11 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
Матчевые противостояние состоялись из двух поединков.
«Интер Майами» с Лионелем Месси в двух играх уступил «Монтеррею» (1:2, 1:3). Цвета «цаплей» защищает украинец Сергей Кривцов, который пропустил обе встречи из-за травмы.
В полуфинале турнира мексиканский клуб сыграет против «Коламбус Крю», который выбил «Тигрес» в серии послематчевых пенальти.
Отметим, что за «Коламбус Крю» играет украинский защитник Евгений Чеберко. В двух играх с «Тигрес» он провел все игровое время на поле.
В еще одном матче 1/2 финала встретятся «Пачука» и «Америка» Мехико.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. Четвертьфиналы. 4–11 апреля
- Пачука (Мексика) – Эредино (Коста-Рика) – 2:1 [первый поединок – 5:0]
- Америка Мехико (Мексика) – Нью-Инглэнд Революшн (США) – 5:2 [первый поединок – 4:0]
- Коламбус Крю (США) – Тигрес (Мексика) – 1:1 (серия пенальти – 4:3) [первый поединок – 1:1]
- Монтеррей (Мексика) – Интер Майами (США) – 3:1 [первый поединок – 2:1]
Лига чемпионов КОНКАКАФ. Полуфиналы. 23–30 апреля
- Пачука (Мексика) – Америка Мехико (Мексика)
- Коламбус Крю (США) – Монтеррей (Мексика)
Getting closer to glory! 🏆— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 11, 2024
🇲🇽 @ClubAmerica
🇺🇸 @ColumbusCrew
🇲🇽 @Tuzos
🇲🇽 @Rayados
The semifinals are set! 🔥 pic.twitter.com/VxOQ1VDmLm
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Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву