Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ

4–11 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Матчевые противостояние состоялись из двух поединков.

«Интер Майами» с Лионелем Месси в двух играх уступил «Монтеррею» (1:2, 1:3). Цвета «цаплей» защищает украинец Сергей Кривцов, который пропустил обе встречи из-за травмы.

В полуфинале турнира мексиканский клуб сыграет против «Коламбус Крю», который выбил «Тигрес» в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что за «Коламбус Крю» играет украинский защитник Евгений Чеберко. В двух играх с «Тигрес» он провел все игровое время на поле.

В еще одном матче 1/2 финала встретятся «Пачука» и «Америка» Мехико.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Четвертьфиналы. 4–11 апреля

Пачука (Мексика) – Эредино (Коста-Рика) – 2:1 [первый поединок – 5:0]

(Мексика) – Эредино (Коста-Рика) – 2:1 [первый поединок – 5:0] Америка Мехико (Мексика) – Нью-Инглэнд Революшн (США) – 5:2 [первый поединок – 4:0]

(Мексика) – Нью-Инглэнд Революшн (США) – 5:2 [первый поединок – 4:0] Коламбус Крю (США) – Тигрес (Мексика) – 1:1 (серия пенальти – 4:3) [первый поединок – 1:1]

(США) – Тигрес (Мексика) – 1:1 (серия пенальти – 4:3) [первый поединок – 1:1] Монтеррей (Мексика) – Интер Майами (США) – 3:1 [первый поединок – 2:1]

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Полуфиналы. 23–30 апреля