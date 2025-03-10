Новичок Шахтера рассказал о своих сильных качествах и «номере Месси»

В понедельник «Шахтер» объявил о подписании контракта с 19-летним атакующим полузащитником Алиссоном Сантаной. Игрок рассказал, почему решил перебраться в Украину.

– Алиссон, ты официально стал игроком «Шахтера», поэтому добро пожаловать в нашу «оранжево-черную» команду. Какие ощущения и мысли у тебя прямо сейчас?

– Очень рад присоединиться к команде. Я действительно счастлив быть здесь – с самого детства мечтал играть в Европе, на высоком уровне, в таком большом клубе, как «Шахтер». И я надеюсь, что смогу начать свои выступления как можно скорее, чтобы быть полезным команде на футбольном поле.

– Когда ты узнал, что тобой интересуется «Шахтер», и какой была твоя первая реакция?

– Уже в течение сезона я слышал подобные разговоры. Конечно, для меня это было честью, это мне льстило. В ходе чемпионата я пытался набирать как можно лучшую форму, чтобы доказать, что слухи не напрасны, чтобы перейти в команду как можно скорее. И я рад, что сумел реализоваться, чтобы это стало реальностью.

– Как думаешь, как ты сможешь повлиять на игру и результативность команды? Какие сильные качества?

– Как и все бразильцы, я в первую очередь люблю идти в дриблинг и творить магию с мячом, также играть на атаку в целом, отдавать голевые передачи, находить свободные зоны. Еще есть хорошая скорость и поставленный удар – люблю бить по воротам и брать на себя инициативу. Так что я довольно разносторонний игрок в атакующей фазе.

– Кем из футболистов ты восхищаешься и с чьей игрой мог бы сравнить свою?

– Если брать в целом за всю историю футбола, то мой любимый игрок – Лионель Месси. А если брать среди игроков, которые сейчас выступают в Европе на высоком уровне, то это Савиньо и Ламин Ямаль. По-моему, в определенных чертах мы с ними похожи, я слежу за их игрой, за их перформансами. Не говорю, что могу сейчас себя сравнивать в плане качества игры с такими выдающимися исполнителями, но для меня они служат великолепной мотивацией, и я хотел бы по своему стилю походить на них.

– Под каким номером ты будешь играть в «Шахтере» и почему выбрал именно эту цифру?

– Я выбрал номер 30, потому что Месси в своем первом сезоне в «Барселоне» тоже играл под этим номером. Для меня это символизм, который было бы также приятно подтвердить на футбольном поле.

– Многие люди в Бразилии хорошо знают «Шахтер», и, пожалуй, ты не являешься исключением. Что тебе было известно до трансфера о новом клубе?

– На самом деле мне было известно довольно много о клубе. Основной факт – это, конечно, то, что «Шахтер» всегда был и остается отличным трамплином для бразильских футболистов, сумевших стать здесь, без преувеличения, звездами футбола. Поэтому я также учитывал этот факт во время перехода: мне очень импонирует эта возможность, и я буду делать все, чтобы пополнить плеяду выдающихся бразильских футболистов в истории «Шахтера» и мирового футбола в целом.

– А кого именно из бразильских экс-игроков «Шахтера» ты знаешь лично? Может быть, с кем-то общался перед переходом или кто-то из них в свое время был для тебя кумиром?

– На самом деле мне были известны имена почти всех выступавших здесь бразильцев в клубе. Если выбирать моих фаворитов, то это, безусловно, Дуглас Коста и Виллиан. Я с детства следил за их игрой, за тем, как развивались их карьеры. Непосредственно общался с Бернардом о его периоде в клубе, получил от него лишь отличные отзывы и рекомендации, что это действительно хорошее место для профессионального роста, где я могу выйти на новый уровень как футболист. Еще среди нынешних игроков я общался с Кауаном Элиасом и Педриньо, которые также были щедрыми на комплименты клуба и рассказали, насколько прекрасно это место для профессионального развития.

– Как ты видишь свое развитие в «Шахтере» и какие цели себе ставишь?

– Прежде всего, хотел бы получить настолько много трофеев, сколько команда в принципе сможет выиграть за этот период. Также, конечно, хочу внести свой вклад в историю клуба – забивать мячи, отдавать голевые передачи, быть важным игроком на поле и незаменимым за его пределами.

– Болельщики, являющиеся неотъемлемой частью нашего клуба, будут очень рады, что ты присоединился к команде. Что бы ты хотел сказать всем фанатам Шахтера?

– Я искренне рад оказаться здесь и надеюсь, что своей игрой способен подарить болельщикам множество незабываемых эмоций и радовать их нашими общими командными достижениями. Хочу забивать многие головы, отдавать много результативных передач и создавать много поводов для радости.