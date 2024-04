Защитник Ман Сити супервыстрелом в ворота Лунина впервые забил за горожан

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

На 82-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.

Для 22-летнего хорвата это первый мяч в футболке «Манчестер Сити». У «королевского клуба» в воротах играет украинец Андрей Лунин.

71. What a way to score your FIRST goal for City! 🚀



Josko hits the ball beautifully into the back of the net to put us ahead 🙌



⚪️ 2-3 🩵 #ManCity https://t.co/qWcnWF49Ek