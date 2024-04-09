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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:42 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:44
562
0

Защитник Ман Сити супервыстрелом в ворота Лунина впервые забил за горожан

Йошко Гвардиол отличился в первом матче 1/4 финала ЛЧ против Реала

09 апреля 2024, 23:42 | Обновлено 09 апреля 2024, 23:44
562
0
Защитник Ман Сити супервыстрелом в ворота Лунина впервые забил за горожан
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

На 82-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.

Для 22-летнего хорвата это первый мяч в футболке «Манчестер Сити». У «королевского клуба» в воротах играет украинец Андрей Лунин.

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Йошко Гвардиол Андрей Лунин Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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