Защитник Ман Сити супервыстрелом в ворота Лунина впервые забил за горожан
Йошко Гвардиол отличился в первом матче 1/4 финала ЛЧ против Реала
9 апреля проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».
Поединок проходит в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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На 82-й минуте счет 3:3 в пользу «горожан». 3-й мяч шедевральным образом оформил защитник английского клуба Йошко Гвардиол.
Для 22-летнего хорвата это первый мяч в футболке «Манчестер Сити». У «королевского клуба» в воротах играет украинец Андрей Лунин.
71. What a way to score your FIRST goal for City! 🚀— Manchester City (@ManCity) April 9, 2024
Josko hits the ball beautifully into the back of the net to put us ahead 🙌
⚪️ 2-3 #ManCity https://t.co/qWcnWF49Ek
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