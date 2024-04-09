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  4. Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:50 |
841
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 22:50 |
841
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Лига чемпионов. 1/4 финала, 9 апреля (обновляется)

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Камавинга, 12, Родриго, 14 – Силва, 2.

ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1

ГОЛ! Комавинга, 12 мин, 1:1

ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1

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Источник Sport.ua
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