Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Во вторник, 9 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
В составе «Реала» сегодня вышел украинский вратарь Андрей Лунин.
Лига чемпионов. 1/4 финала, 9 апреля (обновляется)
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Камавинга, 12, Родриго, 14 – Силва, 2.
ГОЛ! Силва, 2 мин, 0:1
ГОЛ! Комавинга, 12 мин, 1:1
ГОЛ! Родриго, 14 мин, 2:1
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