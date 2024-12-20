140 млн евро. Звездный обидчик Шахтера близок к переходу в Барселону

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, обе стороны заинтересованы в этом трансфере. Мусиала планирует покинуть «Баварию» летом 2025 года. Как сообщает источник, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик хочет видеть Мусиалу в своем составе. Однако, большая трансферная стоимость игрока может не дать трансферу состояться, «Бавария» не хочет продавать своего игрока ниже, чем его трансферная стоимость.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего Мусиалы в 140 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. 10 декабря в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» (1:5), хавбек забил в ворота украинского клуба один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Мусиали невероятный контракт.