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  4. 140 млн евро. Звездный обидчик Шахтера близок к переходу в Барселону
Испания
20 декабря 2024, 16:38 |
939
0

140 млн евро. Звездный обидчик Шахтера близок к переходу в Барселону

Джамала Мусиала может продолжить карьеру в Ла Лиге

20 декабря 2024, 16:38 |
939
0
140 млн евро. Звездный обидчик Шахтера близок к переходу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Звездный полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в «Барселону», сообщает El Nacional.

По информации источника, обе стороны заинтересованы в этом трансфере. Мусиала планирует покинуть «Баварию» летом 2025 года. Как сообщает источник, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик хочет видеть Мусиалу в своем составе. Однако, большая трансферная стоимость игрока может не дать трансферу состояться, «Бавария» не хочет продавать своего игрока ниже, чем его трансферная стоимость.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего Мусиалы в 140 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Мусиала провел за «Баварию» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач. 10 декабря в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» (1:5), хавбек забил в ворота украинского клуба один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Мусиали невероятный контракт.

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Іван Распутін Источник: El Nacional
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