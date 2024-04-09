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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:15
223
0

Искусственный интеллект спрогнозировал победителей ЛЧ до 2103 года

Украинских клубов в списке победителей нет

09 апреля 2024, 18:11 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:15
223
0
Искусственный интеллект спрогнозировал победителей ЛЧ до 2103 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Искусственный интеллект спрогнозировал всех победителей Лиги чемпионов на ближайшие 80 лет – до 2103 года.

Украинских клубов среди потенциальных победителей нет, но экзотических прогнозов хватает. Например, искусственный интеллект прогнозирует победы шведского «Мальмё» (2056 год), венгерского «Ференцвароша» (2057) и молдавского «Шерифа» (2086).

Ожидается, что под конец нынешнего века «Реал» во второй раз в истории выдаст серию из 5 Кубков чемпионов подряд.

Что касается текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то победу искусственный интеллект предрекает «Барселоне»:

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Лига чемпионов прогнозы
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