Искусственный интеллект спрогнозировал победителей ЛЧ до 2103 года
Украинских клубов в списке победителей нет
Искусственный интеллект спрогнозировал всех победителей Лиги чемпионов на ближайшие 80 лет – до 2103 года.
Украинских клубов среди потенциальных победителей нет, но экзотических прогнозов хватает. Например, искусственный интеллект прогнозирует победы шведского «Мальмё» (2056 год), венгерского «Ференцвароша» (2057) и молдавского «Шерифа» (2086).
Ожидается, что под конец нынешнего века «Реал» во второй раз в истории выдаст серию из 5 Кубков чемпионов подряд.
Что касается текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то победу искусственный интеллект предрекает «Барселоне»:
AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.— george (@StokeyyG2) April 8, 2024
Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37
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