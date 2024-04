Искусственный интеллект спрогнозировал победителей ЛЧ до 2103 года

Искусственный интеллект спрогнозировал всех победителей Лиги чемпионов на ближайшие 80 лет – до 2103 года.

Украинских клубов среди потенциальных победителей нет, но экзотических прогнозов хватает. Например, искусственный интеллект прогнозирует победы шведского «Мальмё» (2056 год), венгерского «Ференцвароша» (2057) и молдавского «Шерифа» (2086).

Ожидается, что под конец нынешнего века «Реал» во второй раз в истории выдаст серию из 5 Кубков чемпионов подряд.

Что касается текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то победу искусственный интеллект предрекает «Барселоне»:

AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.



Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37