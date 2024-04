Легенда Реала может снова стать партнером Месси. У Кривцова будут проблемы?

Американские «LA Galaxy» и «Интер Майами» заинтересованы в подписании 38-летнего испанского защитника «Севильи» Серхио Рамоса, сообщает инсайдер Экрем Конур.

Напомним, за «Интер Майами» выступает легендарный аргентинский футболист Лионель Месси. Они с Серхио Рамосом уже играли за одну команду – «Пари Сен-Жермен» в 2021-2023 годах.

Также стоит отметить, что на позиции центрального защитника в «Майами» играет украинец Сергей Кривцов.

В этом сезоне Серхио Рамос провел 29 матчей за «Севилью», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

