К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Георгий может оказаться в центре внимания СМИ в летнее трансферное окно
Итальянский «Наполи» по-прежнему является одним из фаворитов в борьбе за подписание центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Однако, по информации армянского журналиста Грача Хачатряна, неаполитанцам придется столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны клубов АПЛ, а также с «Бенфикой».
Португальский клуб проявляет «огромный» интерес к Судакову, но решение по хавбеку руководство «Шахтера», скорее всего, будет принимать уже после окончания Евро-2024.
🚨Napoli are still one of the favorites to sign Georgiy Sudakov this summer.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) April 5, 2024
They will face competition from Premier League clubs. There is also "huge" interest from Benfica.
Shakhtar will likely make a decision over Sudakov's transfer after Euro 2024.#TransferNews pic.twitter.com/gLAlXMUgMt
Ранее сообщалось, что Судаков может продолжить карьеру в «Челси», где объединится со своим хорошим другом и экс-партнером по донецкой команде Михаилом Мудриком.
Напомним, цвета «Бенфики» с нынешнего сезона защищает другой экс-партнер Судакова по «Шахтеру» Анатолий Трубин.
Стоит отметить, что до этого журналист Грач Хачатрян был одним из первых, кто проинформировал о грядущем назначении украинца Александра Петракова на пост наставника национальной сборной Армении.
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