К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову

Итальянский «Наполи» по-прежнему является одним из фаворитов в борьбе за подписание центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Однако, по информации армянского журналиста Грача Хачатряна, неаполитанцам придется столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны клубов АПЛ, а также с «Бенфикой».

Португальский клуб проявляет «огромный» интерес к Судакову, но решение по хавбеку руководство «Шахтера», скорее всего, будет принимать уже после окончания Евро-2024.

🚨Napoli are still one of the favorites to sign Georgiy Sudakov this summer.



They will face competition from Premier League clubs. There is also "huge" interest from Benfica.



Shakhtar will likely make a decision over Sudakov's transfer after Euro 2024.#TransferNews pic.twitter.com/gLAlXMUgMt — Hrach Khachatryan (@hrachoff) April 5, 2024

Ранее сообщалось, что Судаков может продолжить карьеру в «Челси», где объединится со своим хорошим другом и экс-партнером по донецкой команде Михаилом Мудриком.

Напомним, цвета «Бенфики» с нынешнего сезона защищает другой экс-партнер Судакова по «Шахтеру» Анатолий Трубин.

Стоит отметить, что до этого журналист Грач Хачатрян был одним из первых, кто проинформировал о грядущем назначении украинца Александра Петракова на пост наставника национальной сборной Армении.