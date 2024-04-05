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  4. К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 05 апреля 2024, 13:36
1507
6

К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову

Георгий может оказаться в центре внимания СМИ в летнее трансферное окно

05 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 05 апреля 2024, 13:36
1507
6
К Трубину или Мудрику? Назван клуб с огромным интересом к Судакову
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» по-прежнему является одним из фаворитов в борьбе за подписание центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Однако, по информации армянского журналиста Грача Хачатряна, неаполитанцам придется столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны клубов АПЛ, а также с «Бенфикой».

Португальский клуб проявляет «огромный» интерес к Судакову, но решение по хавбеку руководство «Шахтера», скорее всего, будет принимать уже после окончания Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Судаков может продолжить карьеру в «Челси», где объединится со своим хорошим другом и экс-партнером по донецкой команде Михаилом Мудриком.

Напомним, цвета «Бенфики» с нынешнего сезона защищает другой экс-партнер Судакова по «Шахтеру» Анатолий Трубин.

Стоит отметить, что до этого журналист Грач Хачатрян был одним из первых, кто проинформировал о грядущем назначении украинца Александра Петракова на пост наставника национальной сборной Армении.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи Бенфика трансферы Серии A трансферы УПЛ Челси трансферы трансферы АПЛ Анатолий Трубин Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Burevestnik
агласітє, пажалуйста, вєсь списак желающіх, а то можна запутацца кто за скоко...
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+1
StrikeX
Якщо Жора проявить себе на Євро так, як він грає зараз - піде за ті ж гроші, що й Мудрик. При чому пропозицій буде чимало.
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0
LexХХХ
Бенфіка тільки продає за шалені гроші своїх гравців. Навряд чи цей клуб потягне запити Шахти.
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0
Виктор Войцеховский
Разве что к Толику колаборанту из Сенита 
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-1
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