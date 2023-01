Источник: Петраков может возглавить сборную Армении

Экс-наставник сборной Украины Александр Петраков может возглавить сборную Армении, сообщил армянский журналист Грач Хачатрян.

На днях Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым.

Петраков работал наставником сборной Украины по футболу, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

Под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Сине-желтая команда не смогла выйти в финальный раунд ЧМ-2022, кроме того заняла лишь второе место в группе Лиге наций B.

В квалификации к Евро-2024 сборная Армении будет выступать в одной группе с командами Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии.

🚨 Oleksandr Petrakov - is the new Armenia national team head coach (via AFF & MS)#Armenia @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Nr5ZnDRVI6