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  4. Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером
Сборная УКРАИНЫ
12 января 2023, 17:40 | Обновлено 12 января 2023, 19:06
2033
5

Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером

Официальное обращение появилось на сайте УАФ

12 января 2023, 17:40 | Обновлено 12 января 2023, 19:06
2033
5
Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым.

Как известно, Петраков является экс-наставником сборной Украины по футболу, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

УАФ поблагодарила Петракова за сотрудничество:

«УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды. В то же время, уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола.

Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!».

Также свой комментарий дал и сам Петраков:

«Для меня этот период жизни навсегда останется тёплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его.

Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!».

Отметим, что под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

К слову, ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером сборной Украины U-21. Однако теперь УАФ и Петраков окончательно разошлись.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Станислав Кокра
Не можу погодитись з таким рішенням. Я вважаю, що Петраков ідеальна фігура для нашої збірної і ніхто краще не зможе працювати краще в сучасних умовах. Ребров не потягне і я не розумію, навіщо його так активно протягують. Я його поважаю, як гравця, але це не рівень збірної на даний момент.
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+2
Soyer
Осуждаю
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-3
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zelc006
Це діверсія! Хтось  хлюпає уріну на вертело чумачелам....
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-5
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