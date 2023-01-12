Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером

Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с Александром Петраковым.

Как известно, Петраков является экс-наставником сборной Украины по футболу, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

УАФ поблагодарила Петракова за сотрудничество:



«УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды. В то же время, уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U-20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола.

Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!».

Также свой комментарий дал и сам Петраков:

«Для меня этот период жизни навсегда останется тёплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его.

Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!».

Отметим, что под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения.

К слову, ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером сборной Украины U-21. Однако теперь УАФ и Петраков окончательно разошлись.