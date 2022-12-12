Если сборную возглавит Ребров. Петракову пообещали работу с Украиной U-21
Пока УАФ ничего не сообщает о контрактах тренеров
По информации журналиста Виктора Вацко, тренер сборной Украины Александр Петраков может перейти на работу с молодежной сборной, если УАФ все-таки удастся договориться о контракте с Сергеем Ребровым.
«Не секрет, что Павелко договаривается с Ребровым, но возникает вопрос — что делать с Петраковым? По кулуарной информации, Петракову пообещали пост тренера Украины U-21, если приходит Ребров».
«Это будет благодарность Петракову за то, что он выручил сборную после ухода Шевченко», — сказал Вацко.
При этом не совсем понятно, что делать с нынешним тренером Украины U-21 Русланом Ротанем, который вывел команду на Евро-2023.
Сообщается, что Ротань готов возглавить «Александрию» и совмещать работу с молодежой, хотя контракт специалиста с УАФ истекает в декабре.
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