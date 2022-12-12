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  4. Если сборную возглавит Ребров. Петракову пообещали работу с Украиной U-21
Украина. Премьер лига
12 декабря 2022, 18:50 |
595
1

Если сборную возглавит Ребров. Петракову пообещали работу с Украиной U-21

Пока УАФ ничего не сообщает о контрактах тренеров

12 декабря 2022, 18:50 |
595
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Если сборную возглавит Ребров. Петракову пообещали работу с Украиной U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, тренер сборной Украины Александр Петраков может перейти на работу с молодежной сборной, если УАФ все-таки удастся договориться о контракте с Сергеем Ребровым.

«Не секрет, что Павелко договаривается с Ребровым, но возникает вопрос — что делать с Петраковым? По кулуарной информации, Петракову пообещали пост тренера Украины U-21, если приходит Ребров».

«Это будет благодарность Петракову за то, что он выручил сборную после ухода Шевченко», — сказал Вацко.

При этом не совсем понятно, что делать с нынешним тренером Украины U-21 Русланом Ротанем, который вывел команду на Евро-2023.

Сообщается, что Ротань готов возглавить «Александрию» и совмещать работу с молодежой, хотя контракт специалиста с УАФ истекает в декабре.

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Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
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сборная Украины по футболу Александр Петраков Руслан Ротань Сергей Ребров Андрей Павелко Виктор Вацко
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Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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Александр Чернокур
Что Шева с толпой итальянцев и мегагонорарами что Петраков за копейки что Ребров .при любом из них результат будет одинаковый 
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