У Петракова закончился контракт. Сборная Украины – без главного тренера

У главного тренера сборной Украины Александра Петракова истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Соглашение действовало до 31 декабря 2022 года, информации о его пролонгации не поступало. Таким образом, сборная Украины на момент начала января 2023 года осталась без главного тренера.

Вопрос подписания со специалистом нового контракта не рассматривался на заседании Исполкома УАФ, которое состоялось в декабре. Хотя на нем были продлены договора с Русланом Ротанем (сборная Украины U-21) и Сергеем Нагорняком (сборная Украины U-19).

Ожидается, что новым наставником сборной Украины станет Сергей Ребров, который сейчас продолжает работать в «Аль-Айне» из ОАЭ.

Если Ребров будет уволен из клуба до марта 2023 года, когда у сине-желтых команды намечен первый сбор, то он сразу же приступит к выполнению обязанностей. Если же Ребров еще будет занят в клубе, то работу со сборной Украины начнет его тренерский штаб.