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Сборная УКРАИНЫ
26 декабря 2022, 13:38 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:43
1419
5

С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров

В сборной Украины будет тренерская рокировка

26 декабря 2022, 13:38 | Обновлено 26 декабря 2022, 13:43
1419
5
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Украинская ассоциация футбола не будет продлевать контракт с 65-летним Александром Петраковым в качестве главного тренера национальной команды. Вопрос подписания со специалистом нового контракта не рассматривался на заседании Исполнительного комитета организации, которое состоялось на минувшей неделе. Хотя на нем были продлены договора с Русланом Ротанем и Сергеем Нагорняком, которые работают с молодежной и юношеской сборными страны.

Новым наставником сборной Украины станет Сергей Ребров, который на сегодня продолжает работать в «Аль-Айне» из Саудовской Аравии. Если он будет уволен до марта будущего года, когда у украинской команды намечен сбор, то сразу же приступит к выполнению обязанностей. Если же Ребров еще будет занят в клубе, то работу со сборной начнет его тренерский штаб.

Как известно, нынешний контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова действует до 31 декабря 2022 года.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Нічого не маю проти Реброва, але неприємно, що об Петракова федерація постійно витирає ноги.
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+1
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DK1961
павелки не вытирают ноги только об ХОЗЯИНА. В остальном - все закономерно.
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0
olex.mykhailov
Того  його команда і показує такі результати! Ребров робить все щоб його звільнили, бо за власним бажанням він піти не може!
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0
dd22ff33
Пэтрык не справился
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0
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