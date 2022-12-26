С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров

Украинская ассоциация футбола не будет продлевать контракт с 65-летним Александром Петраковым в качестве главного тренера национальной команды. Вопрос подписания со специалистом нового контракта не рассматривался на заседании Исполнительного комитета организации, которое состоялось на минувшей неделе. Хотя на нем были продлены договора с Русланом Ротанем и Сергеем Нагорняком, которые работают с молодежной и юношеской сборными страны.

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Новым наставником сборной Украины станет Сергей Ребров, который на сегодня продолжает работать в «Аль-Айне» из Саудовской Аравии. Если он будет уволен до марта будущего года, когда у украинской команды намечен сбор, то сразу же приступит к выполнению обязанностей. Если же Ребров еще будет занят в клубе, то работу со сборной начнет его тренерский штаб.

Как известно, нынешний контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова действует до 31 декабря 2022 года.