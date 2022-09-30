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Лига наций
30 сентября 2022, 03:55 | Обновлено 30 сентября 2022, 04:15
96
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Армении уволен после разгрома от Украины

Проиграв в Ирландии, подопечные Хоакина Капарроса выбыли из Лиги наций B

30 сентября 2022, 03:55 | Обновлено 30 сентября 2022, 04:15
96
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Армении уволен после разгрома от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Капаррос

Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос уволен после разгрома его команды в 5-м туре Лиги нации от Украины (0:5).

Проиграв еще и Ирландии (2:3) в 6-м туре, подопечные Капарроса выбыли из Лиги наций B.

В результате 29 сентября Футбольная федерация Армении поблагодарила 66-летнего испанского специалиста за работу.

По итогам турнира сборная Армении набрала всего 3 очка в 6 турах и заняла в группе Лиги наций последнее 4-е место.

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