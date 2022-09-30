ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Армении уволен после разгрома от Украины
Проиграв в Ирландии, подопечные Хоакина Капарроса выбыли из Лиги наций B
Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос уволен после разгрома его команды в 5-м туре Лиги нации от Украины (0:5).
Проиграв еще и Ирландии (2:3) в 6-м туре, подопечные Капарроса выбыли из Лиги наций B.
В результате 29 сентября Футбольная федерация Армении поблагодарила 66-летнего испанского специалиста за работу.
По итогам турнира сборная Армении набрала всего 3 очка в 6 турах и заняла в группе Лиги наций последнее 4-е место.
Football Federation of Armenia and @JoaquinCaparros will not continue cooperation. Spanish Coach is no longer in charge of Armenian national team.— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) September 29, 2022
Thank you, for everything, coach.
¡Gracias, Mister! pic.twitter.com/JYeNQKNoGA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оставаться «на плаву» в сильнейшем национальном чемпионате – это большое достижение
Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве