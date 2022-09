ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Армении уволен после разгрома от Украины

Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос уволен после разгрома его команды в 5-м туре Лиги нации от Украины (0:5).

Проиграв еще и Ирландии (2:3) в 6-м туре, подопечные Капарроса выбыли из Лиги наций B.

В результате 29 сентября Футбольная федерация Армении поблагодарила 66-летнего испанского специалиста за работу.

По итогам турнира сборная Армении набрала всего 3 очка в 6 турах и заняла в группе Лиги наций последнее 4-е место.

Football Federation of Armenia and @JoaquinCaparros will not continue cooperation. Spanish Coach is no longer in charge of Armenian national team.



Thank you, for everything, coach.



¡Gracias, Mister! pic.twitter.com/JYeNQKNoGA