Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову

5 клубов Английской Премьер-лиги контактировали с донецким «Шахтером» относительно возможного трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова, сообщает инсайдер Микро Ди Натале.

По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 24 матча за «Шахтер», отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.