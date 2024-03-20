Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
У «горняков» много вариант для продажи полузащитника
5 клубов Английской Премьер-лиги контактировали с донецким «Шахтером» относительно возможного трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова, сообщает инсайдер Микро Ди Натале.
По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
В этом сезоне Георгий Судаков провел 24 матча за «Шахтер», отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.
ESCL.#AFC, #CFC, #MUFC, #MCFC, #NUFC sono i club di Premier League che hanno chiesto informazioni per Heorhij #Sudakov (21). La sua clausola è di oltre 100mln €. pic.twitter.com/Br7qaO0zAL— Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 20, 2024
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