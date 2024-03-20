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  4. Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
Англия
20 марта 2024, 15:13 |
1393
4

Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову

У «горняков» много вариант для продажи полузащитника

20 марта 2024, 15:13 |
1393
4
Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine

5 клубов Английской Премьер-лиги контактировали с донецким «Шахтером» относительно возможного трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова, сообщает инсайдер Микро Ди Натале.

По информации источника, на 21-летнего футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 24 матча за «Шахтер», отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Арсенал Лондон Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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ulefka
брехня
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+4
Петр Мищенко
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+3
Boodya
На сайті відкрили розділ "гумор"?
Ответить
+2
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