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Англия
25 марта 2024, 11:34 | Обновлено 25 марта 2024, 11:44
386
0

Пример Зинченко и Мудрику. Экс-игрок Челси и Арсенала – в зале славы АПЛ

Признания удостоен Эшли Коул

25 марта 2024, 11:34 | Обновлено 25 марта 2024, 11:44
386
0
Пример Зинченко и Мудрику. Экс-игрок Челси и Арсенала – в зале славы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Коул

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул стал членом зала славы Английской Премьер-лиги.

43-летний Коул стал первым футболистов, который пополнил зал славы АПЛ в 2024 году.

Эшли является воспитанником клубной академии «Арсенала», за который он дебютировал в АПЛ в в 1998 году. В 2006 Коул перешел в «Челси». Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году, будучи игроком «Дерби Каунти».

В составе «Арсенала» Эшли Коул дважды выигрывал Английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С «Челси» он также побеждал в АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, зал славы Английской Премьер-лиги основан в 2021 году.

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Эшли Коул Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Арсенал Лондон
Источник Premier League
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