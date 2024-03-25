Пример Зинченко и Мудрику. Экс-игрок Челси и Арсенала – в зале славы АПЛ
Признания удостоен Эшли Коул
Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул стал членом зала славы Английской Премьер-лиги.
43-летний Коул стал первым футболистов, который пополнил зал славы АПЛ в 2024 году.
Эшли является воспитанником клубной академии «Арсенала», за который он дебютировал в АПЛ в в 1998 году. В 2006 Коул перешел в «Челси». Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году, будучи игроком «Дерби Каунти».
В составе «Арсенала» Эшли Коул дважды выигрывал Английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С «Челси» он также побеждал в АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Напомним, зал славы Английской Премьер-лиги основан в 2021 году.
A generational defender revered for his consistent excellence.— Premier League (@premierleague) March 25, 2024
Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame
💫 @TheRealAC3 pic.twitter.com/cE4TkuIt5P
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» хочет, чтобы украинец остался в команде
Португальский специалист вспомнил работу в римской «Роме»