Пример Зинченко и Мудрику. Экс-игрок Челси и Арсенала – в зале славы АПЛ

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул стал членом зала славы Английской Премьер-лиги.

43-летний Коул стал первым футболистов, который пополнил зал славы АПЛ в 2024 году.

Эшли является воспитанником клубной академии «Арсенала», за который он дебютировал в АПЛ в в 1998 году. В 2006 Коул перешел в «Челси». Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году, будучи игроком «Дерби Каунти».

В составе «Арсенала» Эшли Коул дважды выигрывал Английскую Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С «Челси» он также побеждал в АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, зал славы Английской Премьер-лиги основан в 2021 году.

A generational defender revered for his consistent excellence.



Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame



@TheRealAC3