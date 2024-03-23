Монфис оценил лучшие качества своей супруги Элины Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что есть лучшее у его супруги – украинской теннисистке Элины Свитолиной

«Она отличная мать. И на корте я удивлен, как хорошо она вернулась, насколько она сильна ментально и физически. А с ситуацией в Украине это еще более безумно. Она сильная женщина», – признался Монфис.

Ранее стало известно, что Гаэль Монфис после успешного старта на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США) оставил Элине Свитолиной таинственное послание.