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ATP
23 марта 2024, 09:11 | Обновлено 23 марта 2024, 09:19
278
0

Монфис оценил лучшие качества своей супруги Элины Свитолиной

Француз похвалил украинскую теннисистку

23 марта 2024, 09:11 | Обновлено 23 марта 2024, 09:19
278
0
Монфис оценил лучшие качества своей супруги Элины Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что есть лучшее у его супруги – украинской теннисистке Элины Свитолиной

«Она отличная мать. И на корте я удивлен, как хорошо она вернулась, насколько она сильна ментально и физически. А с ситуацией в Украине это еще более безумно. Она сильная женщина», – признался Монфис.

Ранее стало известно, что Гаэль Монфис после успешного старта на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США) оставил Элине Свитолиной таинственное послание.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Twitter
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