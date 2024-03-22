Элина, чем ответишь? Монфис оставил послание Свитолиной после игры в Майами
Гаэль был в хорошем расположении духа
Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).
Во втором круге муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах переиграл серба Душана Лайовича – 7:6(5), 6:4.
После завершения матча Монфис оставил на камере таинственное послание. Гаэль написал большую латинскую букву «E» и знак вопроса. «Это послание Элине?», – попытался угадать смысл написанного комментатор.
Отметим, что Элина стартует на кортах Майами матчем против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки.
Во 2-м раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против 33-го сеяного Джордана Томпсона из Австралии.
Cryptic 🤔@Gael_Monfils @ElinaSvitolina #MiamiOpen pic.twitter.com/zPNBTrVqaF— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2024
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