Элина, чем ответишь? Монфис оставил послание Свитолиной после игры в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

Во втором круге муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах переиграл серба Душана Лайовича – 7:6(5), 6:4.

После завершения матча Монфис оставил на камере таинственное послание. Гаэль написал большую латинскую букву «E» и знак вопроса. «Это послание Элине?», – попытался угадать смысл написанного комментатор.

Отметим, что Элина стартует на кортах Майами матчем против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки.

Во 2-м раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против 33-го сеяного Джордана Томпсона из Австралии.