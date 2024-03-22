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  4. Элина, чем ответишь? Монфис оставил послание Свитолиной после игры в Майами
ATP
22 марта 2024, 10:54 |
794
0

Элина, чем ответишь? Монфис оставил послание Свитолиной после игры в Майами

Гаэль был в хорошем расположении духа

22 марта 2024, 10:54 |
794
0
Элина, чем ответишь? Монфис оставил послание Свитолиной после игры в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

Во втором круге муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах переиграл серба Душана Лайовича – 7:6(5), 6:4.

После завершения матча Монфис оставил на камере таинственное послание. Гаэль написал большую латинскую букву «E» и знак вопроса. «Это послание Элине?», – попытался угадать смысл написанного комментатор.

Отметим, что Элина стартует на кортах Майами матчем против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки.

Во 2-м раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против 33-го сеяного Джордана Томпсона из Австралии.

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Гаэль Монфис Душан Лайович ATP Майами Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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