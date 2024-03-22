Муж Свитолиной Монфис обыграл серба на старте Мастерса в Майами

Французский теннисист Гаэль Монфис (Франция, ATP 47) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

В 1/32 финала муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах переиграл серба Душана Лайовича (АТР 52) за 1 час и 34 минуты.

АТР 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Душан Лайович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:7 (5:7), 4:6

Это была 3-я встреча теннисистов. Монфис выиграл все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против 33-го сеяного Джордана Томпсона (Австралия, ATP 29).

Элина Свитолина стартует в Майами 22 марта. В 1/32 финала она встретится с Наоми Осакой.