Муж Свитолиной Монфис обыграл серба на старте Мастерса в Майами
Гаэль в 1/64 финала турнира АТР 1000 в США выиграл у Душана Лайовича
Французский теннисист Гаэль Монфис (Франция, ATP 47) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).
В 1/32 финала муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной в двух сетах переиграл серба Душана Лайовича (АТР 52) за 1 час и 34 минуты.
АТР 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Душан Лайович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:7 (5:7), 4:6
Это была 3-я встреча теннисистов. Монфис выиграл все 3 очных поединка.
Во 2-м раунде престижных соревнований Гаэль сыграет против 33-го сеяного Джордана Томпсона (Австралия, ATP 29).
Элина Свитолина стартует в Майами 22 марта. В 1/32 финала она встретится с Наоми Осакой.
Game, set, MONF 💥@Gael_Monfils gets past Lajovic 7-6 6-4 #MiamiOpen pic.twitter.com/jGsWH7lfjq— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2024
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